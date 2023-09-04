2 ayrı trafik kazası: 2 tutuklu, 1 yaralı

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde bu sabah saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, karşı şeride geçen araç bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Polis bültenine göre Ömer Diktürk (E-43), yönetimindeki ZLC 906 plakalı salon araçla kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, Önder Alışveriş Merkezi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

O esnada karşı istikametten gelen Gadam Myradov (E-32) yönetimindeki SJ 795 plakalı motosikletin ZLC 906 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu ise araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan SJ 795 plakalı motosiklet sürücüsü Gadam Myradov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınırken, ZLC 906 plakalı araç sürücüsü Ömer Diktürk tutuklandı.

-Girne'deki kaza ucuz atlatıldı

Öte yandan, bu sabah bir kaza da saat 03.30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde oldu. Kazada; 122 miligram alkollü içki tesiri altındaki Rahman Sokootı (E-21), yönetimindeki PG 637 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru giden ve önündeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Sepehr Mokhtarı (E-23) yönetimindeki VF 593 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, PG 637 plakalı araç sürücüsü Rahman Sokooti tutuklandı.