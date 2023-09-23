2 ayrı yerde kaza

Girne’ de bugün 00:30 sıralarında,Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ege Örgen (E-21), yönetimindeki NZ 105 plakalı araç ile 186 mlgr alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayla Zehra İsmail (K-25) yönetimindeki SK 015 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 015 plakalı araç yolun güney kısmında bulunan Palmiye ağacına çarparak Ayrıca, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah 03:00 sıralarında ise, RD 084 plakalı salon aracı Güzelyurt istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Doğan Gürce (E-46) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Metehan çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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