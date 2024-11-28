2 bin 190 gündür kaçak yaşadı

Gönyeli’de meydana gelen "KKTC'de İkamet İzinsiz” kalmak suçundan tutuklanan Nijeryalı Joseph Ebubakar bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Koyun mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 27 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından şüpheli görülerek, kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2024 tarihinden beri toplam 2 bin 190 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise babasını kaybettiğini, parasız kaldığını, okula devam edemediğini, ülkesine gitmek istediğini, annesini özlediğini, pasaportunun kayıp olduğunu, parası, kalacak yeri ve yiyeceği olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)