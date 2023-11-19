Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 302 araç sürücüsü kontrol edildi, 402 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 24 araç trafikten men edildi.

Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 302 araç sürücüsü kontrol edildi. 224’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 402 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucu 24 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: 2 bin 302 araç sürücüsünden 24’ü trafikten men edildi