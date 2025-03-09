2 bin 599 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı!

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09/03/2025

2 bin 599 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı!

Kamalı Haber

KKTC'de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru  Şefik Karabacak mahkemeye olguları aktardı. Polis, Victor Aisagbonhi'nin   KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 08.03.2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa' da Girne Caddesi üzerinde Cöş ekibince yapılan kontrollerde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 25.01.2018 tarihinden itibaren 2599 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis,  zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmalar yapılacağını,

KKTC'de geçirdiği süre zarfında bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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TAGS: 2 bin 599 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı!
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