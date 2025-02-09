2 bin 75 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi!

Kamalı Haber

KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan yabancı uyruklu zanlı bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis 8.02.2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa 'da Küçük Kaymaklı Yağmurlu sokakta bir apartmandan alınan ses şikayeti doğrultusunda yapılan kontrolde konu adreste ikamet eden Ganga SHERPA ' nın (K-25, Nepal, İşsiz) yapılan muhaceret kontrolünde 05.06.2019 tarihinden itibaren 2075 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendigini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.