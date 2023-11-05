2 bin 874 gün KKTC’de kaçak yaşadı!

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Giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giden ve ülkede kaçak yaşadığı anlaşılan Mabel Umyane Abbis suçüstü tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İpek Aktuğ olguları aktardı.

Polis, 3 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Mabel Umyane Abbis’in 21 Aralık 2015tarihinden beri toplam 2 bin 874 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirtti. Çalışma Dairesi ile de temasa geçeceklerini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı,” ülkeme gidecektim ve bir daha geri gelmeyecektim. Biletimi kesip, giderim”dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.