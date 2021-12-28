2 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı!

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin konserleri rekor koronavirüs vaka sayısına neden oldu. Konser ile bağlantılı olarak bu ay 2 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Porto Riko, rapçi Bad Bunny'nin konseri sonrası yaşanana vaka artışı ile sarsıldı.

Yerel El Nuevo Dia gazetesin haberine göre, rapçinin 10 ve 11 Aralık tarihlerinde verdiği konserlere katılan 2 binden fazla kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu vakalar arasında kaç kişinin hastaneye kaldırıldığı ve olayın ölüme neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Başkent San Juan'daki Hiram Bithorn stadyumunda gerçekleşen konserler sonrası ülkedeki genel vaka sayısında da artış gözlemlendi.

OMICRON ETKİSİ Mİ?

Uzmanlar bu artışın Omicron varyantının bir etkisi olduğu görüşünde. Zira Delta'nın aksine Omicron'un daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

Hızla Delta varyantının yerini alan Omicron'un önümüzdeki haftalarda Dünya genelindeki baskın tür olması bekleniyor.

DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

BİR GÜNDE 1.44 MİLYON VAKA

Öte yandan pazartesi günü dünya genelinde günlük vaka sayısı 1.44 milyon ile salgının başından bu yana en yüksek sayıya ulaştı.

Ancak ölümlerde aynı oranda bir artışın olmaması tabiri caizse yüreklere su serpmiş oldu.

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28/12/2021 18:04