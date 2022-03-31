2 buçuk aylık bebek yaşamını yitirdi

Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli’de sakin Bünyamin BOZOĞLAN (E-2.5 aylık) bu sabah, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aniden rahatsızlanarak dün sabah saat 05:40 sıralarında hastaneye kaldırılan, Gönyeli’de sakin 2 buçuk aylık, Bünyamin Bozoğlan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2 buçuk aylık bebeğe yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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31/03/2022 15:11