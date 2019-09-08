2 buçuk yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı…
08/09/2019
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Dikmen’de Lavinium Sitesi’nde bugün saat 17.30 sıralarında, 2 buçuk yaşındaki Ayaz Yel, korkuluğu olmayan A-26 numaralı apartmanın merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polisten alınan bilgiye göre Ayaz Yel kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.