2 Ekim’e kadar teklif kabul edilecek

Avrupa Komisyonu’nun Kuzey Kıbrıs’taki insan ticaretinin önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını amaçlayan 1 milyon Euro’luk “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” hibe programı için 2 Ekim’e kadar teklif kabul edileceği açıklandı.

AB Program Destek Ofisi’nden yapılan açıklamada, teklif çağrısının temel hedeflerinin, insan ticaretini önleme ve farkındalığı artırmak, mağdurların haklarına erişimlerini iyileştirmek ve insan ticaretinin her türü ile ilgili bilgiyi artırıp, etkin ve eş güdümlü müdahaleyi geliştirmek olduğu belirtildi.

Çağrı, 200 bin Euro’luk “paydaşların koordinasyonunu ve insan ticaretine karşı eylemlerin etkinliğini artırmak için bir platformun oluşturulması ve yürütülmesine destek” ve 800 bin Euro’luk “Kuzey Kıbrıs ve / veya Kıbrıs genelinde insan ticaretini önlemeyle ilgili eylemlere / girişimlere destek” olmak üzere 2 kısımdan oluşuyor.

Seçilen projelerin, kısımlarına bağlı olarak, 60 bin Euro ile 300 bin Euro arasında değişen miktarlarda AB hibeleriyle destekleneceği kaydedildi.

Başvuru rehberi ile başvuru paketine, 152154 referans numarası ile https://bit.ly/2Kiy868 linkinden erişilebilecek.

Temmuz ve Eylül ayında bilgilendirme toplantısı

“İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” Hibe Programı Teklif Çağrısı hakkında temmuz ve eylül aylarında bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

İlk bilgilendirme toplantısı, 11 Temmuz'da, AB Program Destek Ofisi'nde 10:00-12:00 saatleri arasında; ikinci bilgilendirme toplantısı ise 12 Temmuz'da, EU House'ta 10:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacak.

İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı ile ilgili bilgilendirme toplantılarına kayıt için 392 22 83 265 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden AB Hibe Destek Ekibi’ne ulaşılabilecek.

Bilgilendirme toplantıları hakkında daha fazla bilgiye www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi; www.facebook.com/ec.cyprus ve http://www.tcceugrantsupport.eu adreslerinden erişilebilecek.

İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı Teklif Çağrısı ile ilgili daha fazla bilgi için [email protected]A.EU adresinden iletişime geçilebiliyor.