2 Eylül Yemekteyiz 50 bin TL'yi kazanan isim haftanın oyları ile belirlendi

Zuhal Topalla Yemekteyiz Kıbrıs birincisi kim oldu 2 Eylül Yemekteyiz 50 bin TLyi kazanan isim haftanın oyları ile belirlendi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi bu akşam belirlendi. Yeni sezonun ilk haftasında Kıbrıs'a konuk olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali geride kaldı. Beş yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmanın son bölümünde, yeni sezonda büyük ödül olarak belirlenen 50 bin TL'yi birinci olan iki isim paylaştı. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 28 puan alan Recep Bey 5. olarak büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 2 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni sezon heyecanı başladı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz ekibi ilk hafta Kıbrıs'a misafir oldu. Bu sezon 50 bin TL olarak belirlenen büyük para ödülü için beş isim 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde rakiplerine karşı mücadele verdi. Cuma günü yapılan oylama sonucunda Ayşe ve Raziye Hanım birinci olarak büyük ödülü kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık puanlar netlik kazandı. Beş gün boyunca her yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada puanlar şöyle oldu;

Haftanın beşincisi, rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda 28 puan alan Recep Bey oldu.

Haftanın dördüncüsü 29 puan alan Sinan Bey seçildi.

Haftanın üçüncüsü ise Pervin Hanım oldu. Pervin Hanım yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 30 puan alabildi.

Ayşe ve Raziye Hanım ise toplamda 35 puan alarak birinciliği paylaştı. İki yarışmacı 50 bin TL'yi kazanmanın sevincini yaşadı.

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02/09/2022 20:33