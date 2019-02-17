2 FETÖ üyesi Türkiye’ye iade edildi

KKTC yetkililerinin 2 FETÖ üyesini Türkiye’ye iade ettiği açıklandı.

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin KKTC’den getirildiğini ve adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.

TRT’nin haberine göre Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Y.Ç. ve A.A. KKTC-Ercan Havalimanı’ndan alınarak adli makamlara teslim edildi.

Açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz”ifadelerin de yer verildi.