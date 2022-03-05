2 genç uyuşturucudan tutuklandı!

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05/03/2022

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2 genç uyuşturucudan tutuklandı!

Gazimağusa'da 25 yaşındaki H.T.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.

Girne’de de uyuşturucu…

Öte yandan Girne’de 25 yaşındaki A.Y.’nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir adet öğütücü bulundu.

A.Y tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.

05/03/2022 10:00
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TAGS: 2 genç uyuşturucudan tutuklandı!, haberkibris,
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