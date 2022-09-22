2 iş yeri kapama saatine riayet etmedi

Girne bölgesinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu iki işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugünkü denetimlerde, bir işletmenin kapama saatine riayet etmediği ve diğer bir işletmenin ise hem kapama saatine riayet etmediği, hem de yetkili makamdan alınmış geçerli müzik yayın izni olmamasına rağmen, ses yükseltici cihaz kullanarak, müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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22/09/2022 15:55