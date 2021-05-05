2 iş yerinden 1300 TL para çaldı!

Sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu saatlerde boş sokakları kullanarak seri hırsızlıklar yapan ve birçok suçtan sabıkası bulunan İbrahim Lekesiz kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Gazimağusa’da işlemiş olduğu dükkan açma ve sirkat, kasti hasar, mülke tecavüz, rahatsızlık ve sokağa çıkma yasağına uymamak suçlamasıyla bugün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Gökhan Yıldırım’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 01.05.21 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da kendisiyle bir süre akrabalık ilişkisi yaşamış M.E’a ait ikametgâhın avlusuna izinsiz olarak girdiğini, kapı zilini çaldıktan sonra beraberinde getirdiği bir dal sardunya cinsi çiçeği adı edilenin park halindeki aracının bagaj kısmına koymak suretiyle rahatsızlık yaptığını söyledi.

Ayni gece saat 22.20 raddelerinde M. E’nın ikametgâhına yakın bir yerde bulunan Sakarya Eczanesi isimli iş yerine giden zanlının 2.ci kattaki sürme pencereye hasar verdikten sonra içeriye giriş sağladığını belirten tanık polis, iş yerinin asma tavan bölümünde ilerleyip duvar vazifesi gören kartonpiyer üzerinde bir delik açıp zemin kata inen zanlının yazar kasa içerisinde bulunan 500 TL değerinde bozuk parayı sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptığını söyledi.

Gecenin devamında 02.05.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde bu sefer küçük sanayi bölgesindeki bir mobilya dükkânının 2.ci katındaki alüminyum pencereye hasar verip iş yerine giriş yapan zanlının yazar kasa içerisinden 800 TL değerinde bozuk parayı sirkat ettiğine değinen tanık polis, ayni yerden çıkış yapan zanlının her iki olay yerinde bulunan kamera görüntülerinden tespit edilerek 04.05.21 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Zanlının olayla ilgili polise yazılı bir ifade vermediğine dikkat çeken tanık polis, her iki iş yerine giriş yaptığını belirtip aleyhindeki suçlamaları kabul ettiği yönünde zanlının sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının olay esnasında giydiği giysileri bir sokak içerisindeki çöp konteynerine attığı yönünde beyanı üzerine araştırma yapıldığını ancak giysilerin bulunamadığına vurgu yapan tanık polis, 3 ayrı noktada zanlının suç işlediği yönünde bilgi mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Zanlının ilk olayında çevre sakinlerinden biri tarafından görüldüğü ve bu kişinin isminin belirlendiğine değinen tanık polis, görgü tanığı olan bu şahsa henüz ulaşılamadığını, kamera görüntülerindeki incelemelerin de devam etmekte olduğuna değinerek tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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05/05/2021 18:35