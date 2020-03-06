2 kaçak 7 gün daha tutuklu kalacak!

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gürtuna, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beridir kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların başka ülkelere sığınma talebi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan beklenen yazının geldiğini, zanlıların taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Gürtuna, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

06/03/2020 19:37