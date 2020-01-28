2 kaçak 8 gün daha tutuklu kalacak!

Girne’de yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilerek tutuklanan zanlılar Ali Naqui ve Kyran Abbas ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 24 Ocak’ta Girne’de gerçekleştirilen rutin kontrollerde zanlılar Ali Naqui ve Kyran Abbas’ın ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

28/01/2020 21:41