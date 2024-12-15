2 kaçak daha yakalandı!

Kamalı Haber

KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan yabancı uyruklu iki kişi bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet sinanoglu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14.12.2024 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Haspolat'da Bülent Ecevit caddesi üzerinde LPM Cös ekibinin yaptığı devriye esnasında şüpheli görülen Haspolat'da sakin Ugonna Collins ALOYSIUS'in yapılan muhaceret kontrolünde 19.11.2021 tarihinden itibaren 1121 gün, KKTC'de İkamet izinsiz olduğu tespit edilmiş olup zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, 14.12.2024 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'de bulunan Tarisai Tafadzwa DHLIWAYO'nun yapılan muhaceret kontrolünde 01.04.2022 tarihinden itibaren toplamda 988 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.