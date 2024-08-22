2 kaçak daha yakalandı

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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Müşterilerden temin ettiği toplam 221 bin 772 TL’yi çaldı

Değirmenlik’te gıda ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.C.K.’nin (E-52), 28 Kasım 2022-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında, iş yeri adına işletmelere yaptığı satışlar karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 221 bin 772,76 TL parayı, şirkete teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.C.K. tespit edilerek, tutuklandı.

-Gazimağusa’da amme fesatçılığından bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün A.H.(E-34), polise yaptığı şikayette, aynı tarihte saat 16.00 sıralarında kaldığı ikametgahta, gerçekte tasarrufundaki bıçak ile kendi kendini yüzünden ve göğsünden yaraladığı halde, aralarında yaşanan tartışma sonucu başka bir şahsın kendisini yüzünden ve göğsünden yaraladığını belirtip, hayali bir suç ile ilgili polise kasten ifade verdiği tespit edildi. A.H. tutuklandı.

-İhmal sonucu yangına sebep olan kişi hakkında yasal işlem

Yeniboğaziçi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Land Port Trading Ltd. Marangoz Atölyesi ve Mermer Granit’te geçen gün saat 13.00 sıralarında, meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ihmal olduğu belirlendi.

Soruşturmada, B.A.’nın (E-69), marangöz atölyesinde bulunan arı kovanlarını koyduğu buzdolapları içerisinde, çakmak ile yaktığı toz kükürtün plastik aksamları tutuşturması sonucu yangın çıkmasına sebep olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.