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2 Kilisenin Açılışı Yapılacak

Gazimağusa’daki St. Mary Ermeni Kilisesi ile St. Mary Carmel Kilisesi’ndeki koruma çalışmaları tamamlandı

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23/05/2018

2 Kilisenin Açılışı Yapılacak
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Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve BM Gelişim Programı (UNDP),Gazimağusa’da bulunan St. Mary Ermeni Kilisesi ile St. Mary Carmel Kilisesi’ndeki koruma çalışmalarının tamamlandığını ve açılışlarının Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Açılış töreni saat 18:30’da Mağusa Surlariçi’nde yer alan Martinengo Burcunda (Çiftemazgal) gerçekleştirilecek.

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TAGS: st. Mary Ermeni Kilisesi, St. Mary Carmel Kilisesi
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