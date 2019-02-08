Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda saat 19.30 sırlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Alayköy Çemberi yakınlarında olan kazada 2 kişi ağır yaralandı. Saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralananların Bangladeş uyruklu olduğu belirtiliyor. Öte yandan Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilye göre, yayaların 1’i çarpışmanın etkisi ile anayolun yanındaki tarlaya savruldu. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren sürücünün isminin Örge Soğukpınar olduğu kaydedildi.