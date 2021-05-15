2 kişi maske takmadı, 14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 14 KİŞİ VE MASKE TAKMAYAN 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

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15/05/2021

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2 kişi maske takmadı, 14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği açıklandı.

Ayrıca, 2 kişi bir market içerisinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edildi. 
 Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

15/05/2021 10:57
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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