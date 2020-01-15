2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Pile-Beyarmudu köyleri arasındaki İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp olayı yaşandı; polis iki kişiyi tutuklarken, bir zanlıyı arıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 18.30 sıralarında yaşandı.

İngiliz üsler bölgesinde, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25), C.K'nin önceden araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Kıbrıslı Rum Alexandros Georgiou'u, vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp etti.

Georgiou’nun Mitsubishi marka salon aracını çalarak izinsiz olarak KKTC’ye geçirdiklerini tespit eden polis, söz konusu aracı Kurudere Paşakent sitesinde tespit ederek emare aldı.

C.K. ve Y.S.’yi tespit ederek tutuklayan polis, H.Ö.’nün ise arandığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

15/01/2020 23:37