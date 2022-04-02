2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Yeşilyurt’ta dün 19:30 sıralarında, Ecevit Caddesi üzerinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, T.E.C.(E-30)’nin kullanımındaki aracı ile seyir halinde bulunduğu sırada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, konu araç durdurularak yapılan aramada; tasarrufunda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. T.E.C ve araçta yolcu olarak bulunan M.R. (K-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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02/04/2022 11:27