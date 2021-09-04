2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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04/09/2021

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2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Taşkent - Haspolat yolu üzerinde dün, saat 17:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.Y.(E-31)’nin tasarrufunda yaklaşık 26 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı bulunarak emare olarak alındı. S.Y. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.G.(E-35) tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

04/09/2021 11:34
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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