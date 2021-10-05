2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 13.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince F.G.’nin (E-30), şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. F.G tutuklandı.

Öte yandan V.B.’nin (E-31) kaldığı evde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet elektronik tartı cihazı bulunarak, emare olarak alındı. V.B tutuklandı.

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05/10/2021 16:40