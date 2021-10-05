2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

ads ads ads ads
05/10/2021

ads
ads
ads
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 13.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince F.G.’nin (E-30), şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. F.G tutuklandı.

Öte yandan V.B.’nin (E-31) kaldığı evde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet elektronik tartı cihazı bulunarak, emare olarak alındı. V.B tutuklandı.

05/10/2021 16:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, Lefkoşa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.