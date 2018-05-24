2 kişi yeraltı kablosu yaktığı için tutuklandı



Polis tarafından verilen bilgiye göre, N.E.(E-28) ve A.Ö.(E-50) tutuklandı, olay mahallinde 1 elektrikli su motoru,N.E.’nin aracında 2 elektrikli su motoru, 1 akü ve 1 demir kesme makinesi bulundu. Yeraltı kablolarının çalıntı olduğu ancak nereden çalındığı bilinmediği kaydedildi.



HIRSIZLIK



Öte yandan, Şefika Buse Çolak tarafından 20 Mayıs’ta Girne’de toplu taşıma aracında unutulan cep telefonunu aldığı gerekçesiyle K.D.(E-23) tutuklandı.



UYUŞTURUCUDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Lefkoşa’da dün S.G. (E-52)’nin üzerinde 1 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.



YANGIN



Güzelyurt’ta Yayla yolu üzerinde Süleyman Yeşilyurt’a ait evin bahçesinde çıkan yangında,

bir salon araç, 100’lerce meyve kasası yandı;Ömer Canik’e ait arazi içerisindeki 5 zeytin, 2 narenciye ve 1 nar ağacı da zarar gördü.



Nedeni bilinmeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü