2 Kişiye Kadavradan Böbrek Nakli Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2 kişiye daha böbrek nakli operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli de operasyonun ardından hastaneye giderek, hastaların durumu ile ilgili bilgiler aldı.

Ekibi ile böbrek naklini gerçekleştiren Üroloji Uzmanı ve Organ nakil cerrahı Dr. Necmi Bayraktar, 28 Temmuz 2015 yılından itibaren önce canlıdan daha sonra kadavradan böbrek nakillerine başlandığını kaydetti.

Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yürütülen böbrek nakil programı ile başarılı nakiller gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Bayraktar, 2017’de sertifikasyonu tamamlamasının ardından, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kendi ekipleri ile böbrek nakillerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kadavradan organ naklinin önemine vurgu yapan Dr Bayraktar, canlıdan vericisi olmayan son dönem böbrek hastaları için tek seçeneğin kadavradan nakil olduğuna ve başlatılan programla bu hastalar için kadavradan nakil yolunun açıldığına değindi.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olması ve operasyonun başarılı geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bakan Pilli, böbrek naklini gerçekleştiren tüm ekibi tebrik etti.