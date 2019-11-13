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Küçük, kardeşler aranıyor

14 yaşındaki İlknur Küçük ve 13 yaşındaki Yağmur Küçük yine kayboldu.

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13/11/2019
HK

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Küçük, kardeşler aranıyor

14 yaşındaki İlknur Küçük ve 13 yaşındaki Yağmur Küçük yine kayboldu. Küçük kardeşler iki gündür aranıyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük (K-14) ve Yağmur Küçük (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılıp ve halen geri dönmedi.
 İlknur Küçük ve Yağmur Küçük  aranıyor.  soruşturma devam ediyor. Küçük kardeşler, Temmuz  ve Ekim ayı  içerisinde yine kaybolmuşlardı. Polis soruşturması devam ediyor. 

13/11/2019 11:09
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TAGS: ilknur Küçük, Yağmur Küçük, 2 kız kardeş yine kayboldu, haber, kıbrıs,
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