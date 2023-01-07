2 marketten hırsızlık
Demirhan’da faaliyet gösteren bir marketten 840 TL değerindeki iki parfüm çalan H.K.(E-19) tutuklandı.
07/01/2023
Demirhan’da faaliyet gösteren bir marketten 840 TL değerindeki iki parfüm çalan H.K.(E-19) tutuklandı.
Dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa’daki bir markete müşteri olarak girerek 742 TL değerindeki 2 şişe viski, 5 bira, 1 paket sigara ve gıda maddelerini çalan N.K.K.(E-22) de tutuklandı.
Polis, dün yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.