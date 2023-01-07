2 marketten hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir marketten  840 TL değerindeki iki parfüm çalan H.K.(E-19) tutuklandı.

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07/01/2023

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2 marketten hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir marketten  840 TL değerindeki iki parfüm çalan H.K.(E-19) tutuklandı.

Dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’daki bir markete müşteri olarak girerek 742 TL değerindeki  2 şişe viski, 5 bira, 1 paket sigara ve gıda maddelerini  çalan N.K.K.(E-22) de tutuklandı.

Polis, dün yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

07/01/2023 12:03
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TAGS: hırsızlık, haber
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