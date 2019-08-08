2 milyon dolar değerinde kokain karaya vurdu

Yeni Zelanda'da bir sahilde değerinin yaklaşık iki milyon dolar olduğu tespit edilen kilolarca kokain bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre polis Auckland'ın batısında bulunan Bethells Plajı'nda üzerinde "garip semboller" bulunan mavi paketler olduğuna dair bir ihbar telefonu aldı. Polis yapılan testlerden sonra poşetlerin içinde kokain bulunduğunu doğruladı. Bölgede arama yapması için helikopter ve arama ekipleri gönderildi.

Dedektif Colin Parmanter yaptığı açıklamada, "Küçük bir ihtimal olsa da plaja daha çok paket vurma ihtimali var. Bu durumda hemen bizimle temasa geçilmesini rica ediyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin havadan ve karadan bugün de arama yapacağı bildirildi.