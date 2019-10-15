İki parti Meclis oturumunu terk etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yeni bir krizle açıldı. Meclis’e başkanlık yapan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin sadece 4 partinin imza verdiği deklarasyonu Meclis’in ortak deklarasyonu olarak okumak istemesi krize neden oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin imza vermediği deklarasyonun Meclis kürsüsünde okunmasına 2 parti itiraz etti. HP Genel Başkanı Özersay’ın iç tüzüğün esas olduğunu söyleyerek ‘eğer okunması gerekmiyorsa okunmasın’ dediği Meclis’te duyulurken Zorlu Töre buna uymayarak deklarasyonu Meclis Deklarasyonu gibi okudu. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi bu yaşananların ardından Meclis’i terk etti, kısa süreli bir gerginlik oluştu. Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da deklarasyonun Meclis deklarasyonu gibi okunmasının tüm meclisi rezil ettiğini belirterek “eğer 4 parti imza koyduysa Meclis’te okunmaz, gider Mavi Salon’da okuruz” dedi.

15/10/2019 12:13