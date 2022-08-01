2 pilotla havalandı tek pilotla döndü... Yardımcı pilot neden öldü?

Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bölgede yardımcı pilotun paraşüt takmamış cansız bedenine uçağın indiği noktaya yaklaşık 50 km mesafede bir yerleşim yerinde ulaşıldı.

Wake County acil durum yönetimi sözcüsü Darshan Patel bir basın toplantısı sırasında, yardımcı pilot olduğuna inanılan kişinin cesedinin bir evin arka bahçesinde bulunduğunu belirtti.

Evin sahibinin bahçesinde bir gürültü duymasının ardından arama ekiplerine haber verdiğini sözlerine ekleyen Patel, yapılan çalışmada bulunan kişinin uçağın 23 yaşındaki yardımcı pilotu Charles Hew Crooks olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Euronews Türkçe'deki habere göre Patel, Crooks'un cesedine ulaşıldığında paraşüt takmadığını da kaydetti.

Pilot, uçağın tekerleklerinden birinin iniş takımlarından koptuğunu bildirdikten sonra acil iniş yaptı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan pilot taburcu edildi.

AP, yardımcı pilotun uçaktan düştüğünü yazdı ancak Darshan Patel, Crooks'un uçaktan düştüğü ya da atladığı konusunun henüz netlik kazanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



01/08/2022 13:09