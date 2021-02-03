2 polis daha pozitif…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekibinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir polisin ardından 2 polisin daha test sonuçları pozitif çıktı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre, test sonucu pozitif çıkan polis ile aynı arabada devriye gezen iki polise bugün PCR testi yapıldı. Akşam saatlerinde testlerin sonucu pozitif çıktı.

Elde edilen bilgilere göre Trafik Şube’de görev yapan iki polis vardiyası da temaslı oldukları gerekçesi ile karantinaya alınıyor. Haber Kıbrıs’a konuşan kaynaklar polis içerisindeki vaka sayısının artmasından endişe duyuyor.

Öte yandan Haber Kıbrıs, Demirhan Polis Karakolu’ndan görev yapan bir polis memurunun da Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

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03/02/2021 22:38