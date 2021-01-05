2 Pozitif vaka görülen Kaplıca'da çalışanlar negatif

Kaplıca’da iki kişinin koronavirüs PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Kaplıca Beach and Resort yönetimi yazılı bir açıklamada bulundu.

Restoran ve otel işletme yöneticisi ile hemşire olan eşinin tedavi altında olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara test yapıldığı ve pozitif bir vakaya rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı işletmenin 8 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

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05/01/2021 12:20