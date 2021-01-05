2 Pozitif vaka görülen Kaplıca'da çalışanlar negatif
Kaplıca Beach and Resort, çalışanlara test yapıldığı ve pozitif bir vakaya rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı işletmeyi bir süre kapatacaklarını açıkladı
05/01/2021
HK
Kaplıca’da iki kişinin koronavirüs PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Kaplıca Beach and Resort yönetimi yazılı bir açıklamada bulundu.
Restoran ve otel işletme yöneticisi ile hemşire olan eşinin tedavi altında olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara test yapıldığı ve pozitif bir vakaya rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı işletmenin 8 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacağı ifade edildi.