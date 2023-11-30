2 restoranın bacası yandı!
30/11/2023
Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren iki restoranın bacasında yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
Dün saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Tek Yön restorana ait mangal bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu baca içerisinde yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu baca içerisindeki yağlar yandı.
Tuzla’da faaliyet gösteren Çıtır Lahmacun restorana ait fırın bacası içerisinde biriken yağların ısınarak alevlenmesi sonucu baca içerisinde yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.