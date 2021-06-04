2 saatte Güney'den Kuzey'e 50 kişi Geçti

9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı

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04/06/2021
HK

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2 saatte Güney'den Kuzey'e 50 kişi Geçti

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı.

Lokmacı Sınır Kapısı'nda 2 saatte 50 kişinin Güney Kıbrıs'tan Kuzey'e geçiş yaptığı öğrenildi.

Sınır kapılarından geçişlerde, seviye 2 (turuncu) uygulamaları çerçevesinde, 7 günlük negatif PCR veya antijen testi talep ediliyor

04/06/2021 09:54
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TAGS: sınır kapısı, kktc, koronavirüs, lokmacı
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