2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha

Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla 41 sığınmacı daha ulaştı.

Rum radyosu, Suriyeli sığınmacıları taşıyan teknelerin Lübnan’ın Trablusşam kıyılarından denize açıldığını duyurdu.

Tekneleri dün Greko Burnu’nun güneydoğusunda saptanan 41 Suriyeli sığınmacı, önce Ay. Napa marinasına ardından da “Purnara” kampına götürüldü. Rum polisi tekneyi kullandığını saptadığı 17 yaşındaki bir kişiyi de tutukladı. Mahkemeye çıkarılan genç hakkında bir hafta tutukluluk emri verildi.