2 trafik kazası, 1 yaralı...

Lapta ve Pınarlı-Ulukışla ana yolunda meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaralandı.

- Yaralı, ortopedi servisine kaldırıldı

Pınarlı-Ulukışla ana yolunda, dün saat 16.30’da bir kaza daha meydana geldi.

Nejdet Bulut (E-41) yönetimindeki JK 736 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip sağ şeride geçti. O esnada karşı istikametten gelen İsmail Oğuz (E-24) yönetimindeki MS 368 plakalı aracın önünü tıkadı.

MS 386 plakalı araç sürücüsü de, çarpmamak için aracıyla sola doğru ani manevra yapması neticesinde yoldan çıkıp, yaklaşık 2,40 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan MS 386 plakalı araç sürücüsü İsmail Oğuz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol kalçasında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Son olarak, Lapta’da dün akşam meydana gelen kazada, Elif Sağlam (K-42) yönetimindeki PV 080 plakalı araçla bir evin garajı içerisinden dikkatsizce geri geri hareket edip caddeye giriş yaptı.

O esnada cadde üzerinde 247 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden İbrahim Açıkel (E-39) yönetimindeki LN 491 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LN 491 plakalı araç sürücüsü İbrahim Açıkel tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.