2 Turnuva'nın da Yıldızı İlhan Ercan 

Küçük yaştan itibaren Yakın Doğu altyapısında Badminton eğitimi alan İlhan Ercan, yıllarca disiplinli ve çok çalışmasının karşılığını aldı. 4 gün arayla düzenlenen U19 ve U17 KKTC Badminton Milli Takım Seçmesinde katıldığı 4 kategorinin 4'ünde de şampiyon olmayı başardı. U17'de Tek Erkeklerde ve partneri Gökçe Mansuroğlu ile de Karışık Çiftler kategorisinde şampiyon olan İlhan, U19'da ise yine Tek Erkeklerde ve partneri Marko Lesinger ile Çift Erkeklerde şampiyon oldu. Aynı zamanda U17 ve U19 KKTC Milli Takımı'na da girmeye hak kazandı. Müsabakalar boyunca yeteneği, karakteri ve yakaladığı başarılarla büyük takdir topladı.