2 ülke sınırlarını Kolombiya'ya kapattı

Ekvador ve Panama, koronavirüs önlemleri kapsamında Kolombiya'ya olan sınırlarını geçici olarak kapattı.

Alınan kararı, Ekvador Ulusal Acil Durum Operasyonları Komitesi (COE) Başkanı Juan Zapata açıkladı.

Ekvador - Kolombiya sınırının her iki ülkenin yetkilileriyle ortak ve koordineli şekilde yürütüldüğünü belirten Zapata, "Protokoller ve parametreler oluşturulduğunda, sınır kademeli ve güvenli şekilde yeniden açılacaktır " dedi.

Zapata, iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması için herhangi bir karar ve tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Ekvador COVID-19'da son durum

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 20 bin 22'ye, vaka sayısı 2 bin 348 artışla 415 bin 255'e yükseldi.

Panama hava, kara ve nehir sınırını kapattı

Panama hükümetinden yapılan açıklamada ise COVID-19 salgını nedeniyle Kolombiya ile sınırların açık olmasının risk oluşturacağı gerekçesiyle hava, kara ve nehir geçişleri geçici olarak askıya alınması kararlaştırıldı.

Ülkede bugüne kadar 372 bin 800 kişi COVID-19'a yakalandı, 6 bin 314 kişi yaşamını yitirdi.

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21/05/2021 09:20