2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisine 4 Şubat 2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında yüksek ateş şikayetleriyle getirilen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Kadir Erkin Dağlar'ın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen otopside kan ve doku örnekleri alındı. Dağlar'ın ölüm sebebinin, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

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