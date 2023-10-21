2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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21/10/2023

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2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kilitkaya köyünde bu gece meydana gelen kazada 2 yaşındaki kız çocuğu Teyan Hafiz, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 18.00 sıralarında meydna geldi.

Kilitkaya köyünde, Değirmenyolu Sokak üzerinde, P. Ö.(K-40), kullanımındaki ZT1951T plakalı araç ile evin avlusuna girdiği sırada, avlu içerinde bulunan çocuğu Teyan Hafız (K-2)'a aracı ile çarptı.

Olayda ağır şekilde yaralanan Teyyan Hafız, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

 Soruşturma devam etmektedir.

21/10/2023 20:58
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TAGS: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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