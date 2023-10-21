2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21/10/2023
Kilitkaya köyünde bu gece meydana gelen kazada 2 yaşındaki kız çocuğu Teyan Hafiz, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 18.00 sıralarında meydna geldi.
Kilitkaya köyünde, Değirmenyolu Sokak üzerinde, P. Ö.(K-40), kullanımındaki ZT1951T plakalı araç ile evin avlusuna girdiği sırada, avlu içerinde bulunan çocuğu Teyan Hafız (K-2)'a aracı ile çarptı.
Olayda ağır şekilde yaralanan Teyyan Hafız, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam etmektedir.