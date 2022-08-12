2 yerli ürünün hasadı durduruldu

Tarım Dairesi 5-11 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı, 2 yerli ürünün hasadı durduruldu.

ads ads ads ads
12/08/2022
tak

ads
2 yerli ürünün hasadı durduruldu

Tarım Dairesi 5-11 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı, 2 yerli ürünün hasadı durduruldu.

İthal ürünlerden 32 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerde 16 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edilen 2 ürüne rastlandı.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu

12/08/2022 15:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: bitki, hasat,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.