2 yıl görev yapacak

Bakanlar Kurulu, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nda 2 yıl süre ile görev yapacak temsilcileri atadı.

Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müstaşarı Ecevit Alper, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na 2 yıl süre ile temsilci olarak atandı.

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21/09/2022 18:56