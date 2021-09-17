2 zanlı 5 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar ve suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Mert Güler yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran olayla ilgili bulguları aktardı. Oran huzurda bulunan zanlı Mert Güler’in daha önceden tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar ile birlikte 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan XP Travel isimli işyerinden henüz tespit edilemeyen kişilerin kredi kartı bilgileri kullanarak dolandırmak niyetiyle 18 farklı şahsa uçak bileti kesip bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında nakit alarak toplam 35000 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlıların tespit edilip tutuklandığını tahkikatın devam ettiğini beyanlar ve alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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17/09/2021 17:46