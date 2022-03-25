2 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak

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Minareliköy'de gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonunda ele geçirilen 1 kilo kokain türü uyuşturucu made ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chinedu Ogugua Bosah ve Ameer Hussain yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı 22 Mart 2022 tarihinde, saat 21.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy'de, Yap-El sitesinde gerçekleştirilen ve Beyaz Kurt olarak isimlendirilen operasyonda, ZNE 620 plakalı araç konu site içerisine girerek park ettiği esnada tespit edilmesi üzerine konu araç kontrol edilmek için yanına gidildiğinde konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Chinedu Ogugua Bosah tasarrufunda bulunan siyah renk omuz çantası ile koşarak kaçmış olup, araç sürücüsü olan Ameer Hussain tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kurtbir, olayın akabinde yapılan araştırmalar neticesinde zanlı Bosah ayni bölgede tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Bosah‘ın yapılan sorgusunda 23 Mart 2022 tarihinde, olay mahalline götürülerek yapılan soruşturmalarda olay günü kaçtıktan sonra konu sitenin Batı istikametinde bulunan akasya ağaçları altına sakladığı siyah renk omuz çantası içerisinde, yaklaşık 1 Kilogram ağırlığındaki 3 milyon Türk Lirası değerinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polise teslim ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda, zanlı Chinedu Ogugua Bosah’ın şu anda tarafımızdan aranmakta olan iki şahsın yönlendirmesi ile 1000 Euro karşılığında bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Güney Kıbrıs’tan alarak henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal Edip KKTC'ye ithal ettiğini ve zanlı Ameer Hussain’in ise yine aranmakta olan şahıslar ile Gizli İttifakta bulunarak anlaşıp 30 Euro karşılığında zanlı Bosah’ı Yılmazköy bölgesinden alarak olay mahalline getirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca aranan kişiler de olduğunu belirterek zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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25/03/2022 14:58