2 zanlı tutuklandı!

Gazimağusa’da, bugün saat 03.00 raddelerinde bir üniversitenin öğrenci yurdunda 302 nolu dairesinde kalmakta olan Ahmad İbrahim Musa’yı darp eden Nijerya uyruklu Abubakar Osman ve Abdulhakim Mohammed şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Muhammet Göztaş zanlıların, aralarındaki husumet nedeniyle müştekinin kalmakta olduğu 302 no’lu daire kapısını zorlayarak içeri girdiklerini aktardı.

Yatağında yatmakta olan müştekiyi yerde sürüklediler

Zanlıların, o esnada yatağında yatmakta olan müştekiyi el ve ayaklarından yere düşürüp sürüklemek suretiyle darp ettiklerini belirten Göztaş, şikâyet üzerine aynı gün tutuklandıklarını aktardı. Tahkikatın henüz yeni ve tamamlanmadığına vurgu yapan Göztaş, zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatının sorusu üzerine cevap veren tahkikat memuru Göztaş, şikâyetçinin kaldığı dairenin giriş kapısında zorlama izi tespit edildiğini ve geçirmiş olduğu trafik kazası neticesi yatağında yatmakta olduğuna değinerek hastanede doktor kontrolünden geçirildiğini ve aynı gün taburcu olduğunu aktardı.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)