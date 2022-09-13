2. ABD-Meksika Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısı düzenlendi

Meksika'da düzenlenen ABD-Meksika Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısında, bölgesel kalkınmayla problemlerin çözümü, iki ülke arasındaki ortak ticaret alanlarının geliştirilmesi ve yatırımların değerlendirilmesi görüşüldü.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika Ekonomi Bakanı Tatiana Clouthier ve Meksika Maliye Bakanı Rogelio Ramirez'in katılımıyla 2. ABD-Meksika Üst Düzey Ekonomik Diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Blinken, Meksika-ABD ilişkilerindeki ilerlemelere dikkati çekerek, "Meksika ve ABD, otomobil endüstrisi liderlerimiz, diğer temiz enerji teknolojileriyle birlikte yeni işler ortaya koymak ve küresel iklim krizini ele almak adına kritik olan elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için enformasyon ve en iyi uygulama paylaşımında bulunuyor." dedi.

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye göç akınına işaret eden Blinken, "Kalkınma ajanslarımız, Orta Amerika'daki gençlerin evde daha fazla fırsat bulabilmeleri ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmamaları için beceri ve eğitim sağlamak üzere birlikte çalışıyor." şeklinde konuştu.

Blinken iki ülke arasındaki iş birliğinin sonuçlarına değinerek, "Ülkelerimiz arasındaki toplam ticaret son zamanlarda salgın öncesi seviyeleri bile aştı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 7 milyar doları aşması ve bir milyondan fazla işi desteklemesiyle Meksika, ikinci en büyük ticaret ortağımızdır." diye konuştu.

Bölgesel ilerlemeye vurgu yapan Blinken, "Birlikte Kuzey Amerika'yı dünyanın en rekabetçi ve dinamik bölgesi yapabiliriz. Her iki başkanımız da bu vizyonu paylaşıyor. Gerçek manada çalışmak ve üzerinde başarılı olmak bizim sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

- Güçlü ve müreffeh bir bölge inşa etmek Meksika ile ABD'nin ortak vizyonu

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, toplantıyı "stratejik bir vizyon" olarak niteleyerek, "Güçlü ve aynı zamanda müreffeh bir bölge inşa etmek Meksika ile ABD arasında ortak bir vizyondur. Bu, dünyadaki siyasi ağırlığını koruyacaktır." dedi.

Toplantının önemli bir fırsat olduğunu belirten Ebrard, "Bu çok olumlu bir toplantı ve temiz enerjiler, elektronik araçlar, yarı iletkenler ve ayrıca muazzam bir konu olan bu elektrikli ulaşım gibi ortak konularda Meksika ile ABD arasındaki ortak konularda entegrasyonu genişletmemiz gerektiği çağrısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birlikte çalışmaya başlayacağız ve bu fırsatı değerlendireceğiz"

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'de geçen ay onaylanan yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesi için 50 milyar dolarlık yatırım kapsayan yasayı hatırlattı.

Riamondo, "Tüm tedarik zincirini ve onunla birlikte gelen işleri Kuzey Amerika'da, özellikle Meksika'da en üst düzeye çıkarmak için ABD ve Meksika arasındaki politikalarımızı nasıl uyumlu hale getireceğimizi sizinle birlikte keşfetmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yaptığı en büyük yatırım olan "Enflasyonu Düşürme Yasasına" vurgu yapan Raimondo, yeşil teknolojiye ve elektrikli araçlara yönelmek için 400 milyar dolarlık teşvik yapılacağını, bunun Kuzey Amerika'da birleştirilen araçlar için geçerli olduğunu aktardı.

Raimondo, "Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Şirketler hızlı hareket ediyorlar. Kongre bu yasayı kabul etti. Ticaret Departmanı şimdiden 50 milyar doları yarı iletken sanayisine nasıl yatırım yapacağı hususunda çalışıyor. Birlikte çalışmaya başlayacağız ve bu fırsatı değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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13/09/2022 09:19